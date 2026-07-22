Omar García Harfuch señaló que hasta el momento no se han asegurado propiedades a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia mañanera del 22 de julio de 2026, el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó que se han realizado varios decomisos relacionados con el crimen organizado, pero ninguno directamente relacionado a El Mayo Zambada.

Asimismo, resaltó que la posible extradición del fundador del Cártel de Sinaloa dependerá de lo que la Fiscalía General de la República (FGR) determine.

Harfuch resalta decomisos al Cártel de Sinaloa; no hay relación directa con El Mayo Zambada

Omar García Harfuch reconoció que hasta el momento no se ha realizado ningún decomiso de propiedades o cuentas bancarias directamente a nombre de El Mayo Zambada.

Sin embargo, el secretario de Seguridad resaltó que se han realizado decomisos de “una cantidad considerable” de cuentas e inmuebles relacionados con el Cártel de Sinaloa, así como a otros grupos del crimen organizado.

De acuerdo con Omar García Harfuch, los decomisos, sobre todo de cuentas congeladas, se han realizado gracias al trabajo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), cuyas acciones han permitido “una avance muy importante”.

“De él, directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas por la UIF. La UIF ha hecho un avance muy importante. A nombre de él específicamente no, sí a nombre de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera” Omar García Harfuch

El Mayo Zambada no tiene ninguna propiedad a su nombre, asegura abogado

Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada, aseguró en entrevista para Milenio, que el líder y fundador del Cártel de Sinaloa no tiene ninguna propiedad a su nombre.

De acuerdo con el abogado, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos busca un decomiso de propiedades y cuentas por 15 mil millones de dólares, “no hay forma de que pueda pagar eso porque El Mayo Zambada no tiene nada a su nombre.