Claudia Sheinbaum presenta doce indicadores sobre la fortaleza económica de México, con los que busca contrarrestar las percepciones negativas de algunas calificadoras y destacar la estabilidad financiera y laboral del país.

“Les voy a dar doce buenas noticias, doce, que muestran la fortaleza de la economía mexicana, porque han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar doce noticias, doce argumentos de por qué vamos bien” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México destacó logros como un récord histórico en inversión extranjera, una tasa de desempleo del 2.5%, estabilidad del peso mexicano, la reducción de la inflación y la mejora financiera de Pemex.

Con estos 12 puntos, Claudia Sheinbaum defiende la fortaleza económica de México

Ante un entorno internacional inestable por conflictos en el Medio Oriente y ajustes en calificaciones crediticias, Claudia Sheinbaum aseguró este 28 de mayo que la economía de México va muy bien.

Estos son los 12 indicadores clave para demostrar la solidez de la economía de México que presentó Claudia Sheinbaum:

Récord en Inversión Extranjera Directa (IED): Durante el primer trimestre de 2026, México registró la cifra de IED más alta en su historia. Baja tasa de desempleo: El desempleo se ubicó en un 2.5%, lo que posiciona a México entre los tres países con menos desocupación en el mundo. Control de la inflación y tasas de interés: Se reportó una reducción en la inflación y una disminución en las tasas de interés, apoyada por acuerdos para contener los precios de la canasta básica y combustibles. Precios competitivos de combustibles: México mantiene precios de gasolina entre los más bajos a nivel internacional, a pesar del alza global del petróleo derivada de conflictos en el Medio Oriente. Mejora en las finanzas públicas: En 2025, el déficit fiscal disminuyó un 1.5% del PIB, mientras que la recaudación aumentó del 14.7% al 15.2% del Producto Interno Bruto. Deuda pública controlada: Los requerimientos financieros del sector público se situaron en un 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026. Dinamismo en el comercio exterior: Se alcanzó un aumento récord en las exportaciones y se mantuvo una balanza comercial positiva en el inicio del año. Fortalecimiento del salario y reducción de pobreza: El salario mínimo ha tenido un incremento acumulado del 154% desde 2018, logrando que la pobreza laboral alcance sus niveles mínimos históricos. Saneamiento financiero de Pemex: La petrolera redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que ha contribuido a mejorar su calificación crediticia. Nueva legislación para la inversión: Se aprobó la Ley para la Inversión, diseñada para acelerar la inversión pública mixta a partir del segundo semestre de 2026. Facilitación administrativa para inversionistas: Se creó la Oficina de Inversión en la Presidencia para agilizar trámites, ofrecer certidumbre fiscal y establecer una ventanilla única para el capital privado. Continuidad de la política social: Se garantizó la permanencia de los Programas del Bienestar y la implementación de nuevos programas de apoyo social.

Claudia Sheinbaum rechaza evaluación de calificadoras y asegura que la economía de México va muy bien

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó estos 12 indicadores económicos principalmente para contrarrestar las percepciones negativas sobre el estado de la economía mexicana y demostrar su solidez frente a un entorno global adverso.

Claudia Sheinbaum señaló que decidió presentar estos datos porque han surgido noticias que hacen que “mucha gente hable de que estamos muy mal”.

La presentación ocurrió después de una baja en la calificación crediticia de México por parte de Moody’s.

La mandataria expresó su desacuerdo con dicha calificación y buscó evitar que generara la impresión errónea de que la economía nacional es débil.

Claudia Sheinbaum destacó que México mantiene su fortaleza a pesar de circunstancias externas difíciles, como la tensión en Medio Oriente, la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, eventos que han generado problemas económicos globales.

De esta manera Claudia Sheinbaum busca brindar certidumbre y confianza a los inversionistas y a la ciudadanía, sosteniendo que la economía mexicana está sana y que el impacto de nuevas inversiones se notará con mayor fuerza en el segundo semestre de 2026.