Aguascalientes fortalece su economía con la generación de empleo, al registrar 696 mil personas ocupadas durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

La cifra representa 27 mil personas más con trabajo en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refleja un crecimiento en las oportunidades laborales dentro del estado.

Aguascalientes crece en empleo y atrae inversión

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos resultados son muestra del esfuerzo, talento y compromiso de la población, así como de la confianza de empresas nacionales e internacionales para invertir en la entidad.

Asimismo, señaló que este crecimiento responde a las políticas impulsadas por la gobernadora Tere Jiménez, enfocadas en fortalecer el desarrollo económico, atraer inversiones y generar más empleos.

El funcionario subrayó que el objetivo es que más personas accedan a trabajos dignos, mejor remunerados y con oportunidades de crecimiento, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que continuará trabajando para mantener un entorno de seguridad, estabilidad y certeza para las inversiones, factores que han permitido posicionar a Aguascalientes como una de las entidades con mayor dinamismo económico en México.