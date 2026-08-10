Vicente Fox culpó en entrevista con el diario El País a los empresarios de su sexenio por, según afirmó, haberlo frenado en su intento de subir el salario mínimo a los trabajadores.

“Cuando mencionaba el tema del salario, de subirlo más aprisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era rotundamente en contra... Se podía haber subido los salarios entonces”. Vicente Fox, expresidente de México

El expresidente comentó que en su momento tuvo la oportunidad de aumentar el salario, pero cedió ante los argumentos de los empresarios, quienes advertían que un aumento sería negativo para la economía.

Fox reconoció que ese fue un tema que su gobierno pudo haber hecho mejor, pero que, al no hacerlo, el aumento al salario mínimo es un mérito de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO (Especial)

Vicente Fox admite que salario mínimo pudo aumentar en su gobierno

En entrevista con el diario español, Vicente Fox comentó que se reunía de manera mensual con empresarios para discutir distintos temas; entre ellos, el aumento al salario mínimo.

El expresidente sostuvo que cuando planteaba la posibilidad de aumentar el salario mínimo de manera más rápida para que los mexicanos tuvieran mejores sueldos, la respuesta era negativa.

Fox explicó que uno de los argumentos de los empresarios para oponerse era que un aumento salarial podría volver menos competitiva la economía y disminuir las exportaciones.

“Me decían ‘no señor presidente, si subimos los salarios vamos a perder competitividad, no vamos a poder exportar y la nación no va a tener éxito económico’“. Vicente Fox, expresidente de México

El expresidente dijo lamentar haber confiado en esos argumentos, ya que haber subido los salarios era algo que pudo ser posible desde su gobierno.

Vicente Fox reconoce a AMLO por aumento al salario mínimo

En la misma entrevista, al reflexionar sobre las cosas que su gobierno hizo mal, el expresidente Vicent Fox admitió que “haberse olvidado de los pobres” fue una cuestión que contribuyó al ascenso de AMLO.

“No hicimos suficiente, ni los empresarios ni los gobiernos para que la gente estuviera con su gobierno... Buena parte de la culpa la llevamos nosotros”. Vicente Fox, expresidente de México

Fox sorprende al reconocer por qué ganó AMLO: “Nos olvidamos de los pobres” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Aunque no ocultó su desagrado por el fundador de la Cuarta Transformación, Fox calificó como una “buena idea” el que AMLO haya impulsado el aumento al salario mínimo.