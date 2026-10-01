Claudia Sheinbaum confirmó que autoridades federales investigan la muerte de varios recién nacidos en unidades del IMSS, luego de que se identificaran brotes de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans en hospitales de Durango y Jalisco.

“Zoe, va, fue el caso de Durango, estuvo ahí y ahora es un caso en Jalisco. Él me va a dar hoy el informe para ver exactamente qué es lo que está pasando en estos sitios, es algo grave, evidentemente. Se está apoyando a las familias, y tiene que llegar a la investigación a las últimas consecuencias” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 1 de octubre de 2026, la presidenta de México pidió al director del instituto, Zoé Robledo, ampliar la información sobre los casos y las acciones emprendidas.

Mientras tanto, los servicios de salud activaron protocolos epidemiológicos y reforzaron las medidas sanitarias para determinar el origen de las infecciones y evitar nuevos contagios.

Confirman muertes de bebés en el IMSS de Jalisco por bacterias

La Secretaría de Salud y el IMSS confirmaron, mediante una tarjeta informativa, que en el Centro Médico de Occidente, en Jalisco, se identificó un brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, relacionado con los fallecimientos de bebés.

Estos microorganismos también fueron identificados en el caso registrado previamente en Durango, por lo que las autoridades estatales y federales activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Las autoridades informaron que un grupo de especialistas realiza una revisión integral de la unidad médica, con la participación de expertos externos.

Los trabajos incluyen el análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de los microorganismos identificados para determinar su posible origen y una revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.

Además, se reforzaron las medidas sanitarias en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, limpieza y desinfección exhaustivas, delimitación de áreas y supervisión permanente de las medidas de higiene durante todos los turnos.

Como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el IMSS realiza diariamente una búsqueda intencionada de posibles brotes a través de sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

Las autoridades explicaron que se considera un brote cuando existen dos o más pacientes con infección por el mismo microorganismo y existe una relación en tiempo y lugar.

La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que mantienen comunicación y coordinación permanente con las autoridades sanitarias de Jalisco.

Comunicado de la Secretaría de Salud y el IMSS donde se confirman muertes de bebés en Jalisco por bacterias (Comunicado de la Secretaría de Salud y el IMSS)

Comunicado de la Secretaría de Salud y el IMSS donde se confirman muertes de bebés en Jalisco por bacterias (Comunicado de la Secretaría de Salud y el IMSS)

FGR investiga la muerte de bebés en el IMSS de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el Centro Médico de Occidente, mientras que la Secretaría de Salud y el IMSS colaboran con las diligencias correspondientes.

En entrevista con Azucena Uresti, Marcela, madre de uno de los bebés fallecidos, relató las circunstancias en las que ocurrió la muerte de su hijo y señaló presuntas deficiencias en las condiciones de higiene del hospital.

De acuerdo con su testimonio, la madre consideró que algunas de estas condiciones pudieron contribuir a la propagación de la bacteria.

“También comentarles que, estando otros bebés a un lado del mío, al mío me lo destaparon, me lo tenían destapado con otros bebés, y yo siento que eso es una fuente de infección para que los demás bebés se contagien. Tampoco tienen un buen manejo de guantes ni de cubrebocas; agarran a un bebé y van y agarran a otro, no tienen la limpieza necesaria ni nada de higiene. No se tienen los cuidados, porque esta bacteria se transmite vía intravenosa, por el alimento que le dan a los bebés, porque comparten insumos, por falta de higiene y un larguísimo etcétera” Marcela, madre de uno de los bebés fallecidos en Jalisco

Marcela también aseguró que presentó una denuncia ante el IMSS el pasado 10 de agosto y otra ante la Fiscalía de Jalisco el 13 de agosto.

Asimismo, afirmó que a nivel nacional se han registrado al menos 40 muertes de bebés relacionadas con este tipo de bacterias, sin embargo este hecho no ha sido confirmado por las autoridades correspondientes.