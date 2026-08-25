Epigmenio Ibarra produce “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el documental de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el marco de los dos años de gobierno, el próximo 1 de octubre de 2026.

“Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el documental de Claudia Sheinbaum producido por Epigmenio Ibarra sigue la historia de “la primera mujer en asumir la presidencia” de México.

Por lo que el trabajo de Epigmenio Ibarra con “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, mostrará una retrospectiva de la gestión de la presidencia de Claudia Sheinbaum en tres partes:

La patria se ama y se defiende: Se muestra la labor que realizan diversos organismos institucionales que integran el Gobierno de México Al pueblo se le sirve con amor: Entre conversaciones, destaca la prioridad que el pueblo tiene para su administración con el cambio de régimen y un pacto social. La patria la construimos todas y todas: Seguimiento a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum

¿Cuándo y dónde ver “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el documental de Claudia Sheinbaum producido por Epigmenio Ibarra?

“Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el documental de Claudia Sheinbaum producido por Epigmenio Ibarra tendrá transmisión del 25 al 27 de agosto.

Las tres partes de “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el documental de Claudia Sheinbaum los podrás ver a través de la señal del Canal 22 a partir de las 10:30 de la noche.

También el documental producido por Epigmenio Ibarra tendrá transmisión vía streaming en su página web y en sus redes sociales, Facebook, X y YouTube.

Así como una retransmisión de “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo” por MX Nuestro Cine por la señal 22.2 del 27 al 29 de agosto, a las 17:30 de la tarde.