Claudia Sheinbaum estrenó el 25 de agosto de 2026 el spot de su Segundo Informe de Gobierno, cuya presentación oficial será el 1 de septiembre.

El promocional, transmitido por Canal Once, destaca la consolidación de programas sociales como Salud Casa por Casa, la estrategia de seguridad y avances en infraestructura.

Además, se lanzó el documental Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, producido por Epigmenio Ibarra, dividido en tres episodios que muestran actividades cotidianas y la convivencia directa de Claudia Sheinbaum con la ciudadanía.

Documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”

El Gobierno de México, con la asesoría del productor televisivo Epigmenio Ibarra, de 74 años, preparó el documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, el cual se divide en tres partes.

Los episodios se transmitirá del 25 al 27 de agosto de 2026.

Martes 25 de agosto: Episodio 1 – La patria se ama y se defiende.

Miércoles 26 de agosto: Episodio 2 – Al pueblo se le sirve con amor.

Jueves 27 de agosto: Episodio 3 – La patria la construimos todas y todos.

“Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo” se transmitirá por televisión abierta (Canal Once y Canal 22) y plataformas de medios públicos.

Al igual que el spot, el documental en formato de serie, cuentan con una producción menos institucional, su objetivo principal es mostrar actividades cotidianas y la convivencia directa con la ciudadanía.

En cuanto al Segundo Informe de Gobierno, el evento oficial se transmitirá en vivo el 1 de septiembre a partir de las 11:00 horas.