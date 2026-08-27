Claudia Sheinbaum celebró la resolución contra Meta en Estados Unidos, donde la empresa acordó pagar más de 16 mil millones de dólares por daños a menores de edad y aplicar cambios en Facebook e Instagram.

“Ayer salió la resolución de un juicio de la empresa Meta frente a varias entidades de los Estados Unidos que hicieran demanda precisamente por la forma en que funcionan los algoritmos y la adicción que está generando en la población de niños y niñas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó que el fallo contra Meta refleja un reconocimiento real de las afectaciones que las redes sociales generan en niños y niñas.

“Tiene que ver con limitación y con control parental, del uso de las redes sociales e incluso recurso económicos, es un reconocimiento que en efecto las plataformas digitales a través de los mecanismos algoritmos y el scrolling infinito está generando adicción y problema en niñas y niños” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, Claudia Sheinbaum subrayó que las medidas en México sobre tecnologías para infancias no son un caso aislado y adelantó que en septiembre se definirán acciones en escuelas.

Sheinbaum asegura que resolución contra Meta respalda medidas para proteger a niños en México

Ante el planteamiento en el gobierno de México sobre medidas en tecnologías para niños y niñas, Claudia Sheinbaum apuntó que la resolución contra Meta demuestra que estas no son casos aislados en el país.

“Hay en muchos estados, en muchos países que ya tiene regulaciones sobre estos temas”, expresó la mandataria Sheinbaum.

Con ello, Sheinbaum recordó que en septiembre se tendrá definido lo que se estará implementando en las escuelas sobre las tecnologías, así como se discutirá próximamente temas de inteligencia artificial (IA).

A lo que la mandataria Sheinbaum dijo que lo que se busca es generar un diálogo sobre el impacto que las tecnologías tienen en todas las áreas. desde educativa, de formación y hasta la injerencia en asuntos que solo debería competir a los mexicanos.