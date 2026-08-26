Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta 16 mil 680 millones de dólares para evitar un juicio federal en California por daños a menores.

La demanda, presentada por fiscales de 29 estados, acusaba a Meta de diseñar sus plataformas para generar adicción en niños y afectar su salud mental.

Como parte del acuerdo, Meta implementará nuevas herramientas de protección infantil, incluyendo límites de uso, restricciones nocturnas y mayor supervisión parental, aunque la empresa niega haber inducido adicciones.

Meta aplicará cambios en Facebook e Instagram para niños

Además del pago, Meta aplicará cambios en Facebook e Instagram para niños, como parte del acuerdo, por lo que deberá introducir nuevas herramientas de protección infantil en sus plataformas.

Entre las principales medidas que Meta aplica en sus redes sociales de Facebook e Instagram será:

Límites diarios de uso para adolescentes, configurados de manera predeterminada

Restricciones nocturnas, que impedirán o limitarán el uso de las plataformas durante determinadas horas

Controles relacionados con la edad y el contenido, con mayores barreras para impedir que los menores accedan a material inapropiado

Restricciones a las notificaciones, especialmente durante horarios escolares y nocturnos

Mayor participación de los padres en la supervisión del tiempo que sus hijos pasan en las plataformas

Meta pagará hasta 16 mil 680 mdd por daños de sus redes sociales a niños (Especial )

Pese a pago, Meta niega acusaciones de adicción en niños por sus redes sociales

Tras el acuerdo con pago y cambios en Facebook e Instagram, la compañía tecnológica Meta sostuvo su negación sobre las acusaciones de adicción en niños por sus redes sociales.

Meta aseguró que sus servicios no engañan al público sobre los peligros de sus plataformas, así como de generar adicción no es una afección psiquiátrica reconocida.