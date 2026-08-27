Meta llegó a un histórico acuerdo por una cifra de miles de millones dólares para ponerle fin a las demandas presentadas por 29 estados de Estados Unidos; sin embargo, no pudo convencer a Florida.

Aunque Meta acordó implementar límites estrictos para los usuarios menores de 18 años, James Uthmeier, fiscal general de Florida, rechazó el acuerdo de 16,680 millones de dólares.

Mediante la red social X, advirtió que le hará pagar a la empresa tecnológica por el diseño adictivo de sus plataformas (Facebook e Instagram) y la afectación a la salud mental de los menores.

“Rechazamos el débil intento de pago de Meta. Meta sabe del daño que ha causado, y los haremos rendir cuentas en Florida” James Uthmeier

We rejected Meta’s weak payoff attempt.



Meta knows about the damage they caused, and we will hold them accountable in Florida. pic.twitter.com/40htzE0vHQ — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 26, 2026

El fiscal estatal calificó el pago como “una miseria” en comparación con los profundos daños que las funciones adictivas de Meta, diseñadas para generar ganancias, infligieron en los niños.

“Un simple golpe en la muñeca para una corporación billonaria que pagará más a sus abogados que a los estados”. James Uthmeier

Dejó claro que mantendrá la demanda contra Meta y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, a quienes acusa de intentar borrar una década de daño a la juventud de la nación con el flujo de caja de un mes.

“Es un insulto. Corporaciones como Meta nunca aprenderán la lección si no incurren en costos reales por violar la ley”. James Uthmeier

Florida rechaza acuerdo con META; asegura es un insulto (@AGJamesUthmeier / X)

No solo Meta, Florida también demandó a TikTok

Las declaraciones de James Uthmeier surgen en medio de embates legales contra empresas de redes sociales de Florida.

En 2024, el estado aprobó una ley que prohíbe a los menores de 14 años tener una cuenta en redes sociales.

Aunado a esto, además de Meta, Florida presentó en junio de este 2026 una demanda contra TikTok, perteneciente a la empresa tecnológica china ByteDance.

El argumento es similar. El fiscal considera que los contenidos de la plataforma son adictivos para los niños y los adolescentes.

Además de que su seguridad es ineficiente, ya que engaña a los padres al dar acceso a contenido inapropiado a menores de edad.

A esta demanda se le suma otra contra OpenAI, por su herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT.