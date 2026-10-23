Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicitó al Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar Garcia Harfuch, por la caída en la percepción de inseguridad.

“Es el punto más bajo, desde que inició la encuesta, hace 13 años, es decir, la gente se siente más segura… hoy felicité al Gabinete de Seguridad por este resultado y también a todos quienes realizan acciones…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el cual reportó una percepción de inseguridad de 58.1 por ciento, la más baja en los 13 años que se lleva midiendo.

La felicitación de Claudia Sheinbaum a Omar García Harfuch se dio en la reunión del Gabinete de Seguridad previa a la conferencia mañanera de este 23 de octubre.

Sheinbaum resalta atención a las causas como clave en la caída de percepción de inseguridad

Claudia Sheinbaum dijo que felicitó a todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad porque significa que la gente se siente más segura.

Entre las instituciones que nombró incluyó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ya que dijo es importante el tema de atención a las causas en este resultado.

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Gobernación

Sheinbaum reconoce trabajo pendiente para bajar percepción de inseguridad entre mujeres

Claudia Sheinbaum dijo que van a seguir trabajando en el tema y que queda pendiente bajar la percepción de inseguridad en mujeres.

“Bajó más en hombres”, dijo ante el resultado de 50.6 por ciento de hombres que manifestaron sentirse inseguros, ante un 64.2 por ciento de mujeres.

“Bajo mas en hombres, en mujeres la percepción es mayor de inseguridad y ahí todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, dijo la presidenta.