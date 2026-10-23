El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la percepción de inseguridad en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2026.

Para este trimestre, en septiembre 2026 la ciudad con mayor percepción de inseguridad pública fue en Irapuato del estado de Guanajuato, tras registrar un 90.5%.

Mientras que en contraparte, la menor percepción de inseguridad con 5.8% se registró en la ciudad de San Pedro Garza García en Nuevo León.

Irapuato lidera en percepción de inseguridad y San Pedro registra la menor (INEGI)

Se registra baja en la percepción de inseguridad en México

El Inegi también dio a conocer que la percepción de inseguridad en México se reportó a la baja, alcanzando su nivel más bajo en los últimos 13 años.

Según los registros de la encuesta ENSU revelaron que el 58.1 por ciento de los ciudadanos mayores de edad manifestó sentirse desprotegido en su localidad.

Dicha cifra en la percepción de inseguridad en México refleja un decremento de 1.7 puntos porcentuales en comparación con el 59.8 por ciento observado en junio de este mismo año, así como en comparación con septiembre de 2025 que tuvo 63%.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios específicos, los mexicanos manifestaron que con 68.7 % sentirse inseguros en los cajeros automáticos localizados en la vía pública.

Seguido de un 61.8 % de sentirse inseguros en la calle, mientras que con 61.1 %, en el transporte público y 55.3 % en carreteras del país.