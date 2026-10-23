La percepción de inseguridad tocó su límite más bajo en 13 años con 58.1%, dato que fue destacado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Harfuch resaltó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y resaltó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 28 ciudades mejoraron en percepción de seguridad con respecto a septiembre de 2025.

El titular de Seguridad dijo que seguirían trabajando para reducir la violencia, combatir la impunidad en el país.

Harfuch destaca que ciudadanos presenciaron menos robos, asaltos y balaceras

Omar García Harfuch destacó que el nivel de percepción de inseguridad en México alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2013.

El funcionario destacó lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades como la baja a 45.3% de haber presenciado o escuchado sobre robos o asaltos, el menor nivel de 2013.

También dijo que las personas que reportaron haber sido testigo de balazos disminuyeron a 16.7%, menor nivel respecto al cuarto trimestre de 2024 y también reportaron menor percepción de inseguridad en las escuelas con un nivel de 12.2%.

10 ciudades con más percepción de inseguridad en México

El Inegi comunicó este 23 de octubre los resultados de la ENSU de septiembre de 2026 en la que las ciudades/regiones con mayor percepción de inseguridad son:

Irapuato, Guanajuato: 90.5% Chilpancingo, Guerrero: 86.9% Mazatlán, Sinaloa: 85.8% Puebla, Puebla: 84.5% Cuernavaca, Morelos 83.1% Villlahermosa, Tabasco 81.6% Culiacán, Sinaloa, 81.6% Reynosa, Tamaulipas, 80.3% Guadalajara, Jalisco 80.0% Uruapan, Michoacán 80.0%

Aunque no ocupan los lugares más altos, las regiones que tuvieron mayor incremento en su percepción de inseguridad en el trimestre junio-septiembre de 2026 fueron:

Hermosillo, Sonora, de 43.2 a 53.2%

Lázaro Cárdenas, Michoacán, de 33.0 a 42.3%

Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 47.5 a 56.5%

Ecatepec, Naucalpan y Fresnillo son superadas en percepción de inseguridad

Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, fueron desplazados al los lugares 13 y 23, respectivamente, en percepción de inseguridad, así como Fresnillo, Zacatecas al lugar 18, pues en mediciones pasadas formaban parte de los primeros lugares.