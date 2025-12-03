Hoy martes 2 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir la búsqueda de Judith Trujillo -de 37 años de edad- quien desapareciera en el Estado de México.

Debido a esto, familiares y amigos se reunieron sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones de la clínica número 25, bloqueando el paso a los carriles con dirección al estado de Puebla.

Bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza por búsqueda de Judith Trujillo, desaparecida en Edomex (Tomada de FB)

Retiran bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza por búsqueda de Judith Trujillo

Este martes, un grupo de manifestantes bloqueo el paso de la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir la búsqueda y localización de Judith Trujillo.

En primera instancia, el bloqueo se realizó sobre la vialidad conocida como Bordo de Xochiaca, pero posteriormente se trasladaron hasta la Ciudad de México (CDMX) por la falta de atención.

De acuerdo con los reportes, Judith Trujillo desapareció el 28 de octubre de 2025, luego de que fuera vista por última vez en la colonia Valle de Los Pinos, ubicada en el municipio de Los Reyes La Paz.

Familiares denunciaron que la Fiscalía del Estado de México no ha entregado avances en el caso, por lo que solicitaron a las autoridades cumplir con sus funciones.

Debido a esto, elementos de la Fiscalía estatal, adscritos al municipio de Nezahualcóyotl, se dieron cita al lugar de la manifestación con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Fue así que tras más de 4 horas el bloqueo fue retirado, bajo la promesa de las autoridades de que será en próximos días cuando se lleven a cabo labores exhaustivas de búsqueda para localizar a Judith Trujillo.

La familia de Judith Trujillo, quien se desempeñaba como policía de tránsito en el Estado de México, señaló que su pareja sentimental sería el presunto responsable de su desaparición, dando pie a un posible caso de feminicidio.