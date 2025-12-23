Claudia Sheinbaum anunció que el próximo año la Secretaría de Ciencia en México tendrá un aumento millonario en su presupuesto.

La presidenta de México anunció que la ciencia en México tendrá un alza de 7 mil millones de pesos, luego de que su ingreso había quedado muy limitado en la elaboración del Presupuesto de Ingresos 2026.

“Estamos revisando parte del Presupuesto de Ingresos, la Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de 7 mil millones de pesos en su presupuesto” Claudia Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum anunció que el presupuesto de la Secretaría de Ciencia va a tener un incremento millonario.

De acuerdo con la mandataria, se estuvo revisando parte del Presupuesto de Ingreso 2026 y se dieron cuenta que “quedó muy limitado” el recurso en el sector de la ciencia.

Es por ello por lo que se tomó la decisión de aumentar 7 mil millones de pesos el presupuesto para el próximo año.

Claudia Sheinbaum compartió que estos recursos serán utilizados para apoyar el apoyo científico, tecnológico y de humanidades.

Además de que parte de los recursos también se utilizar para otorgar becas para posgrado.

“Para apoyo al desarrollo científico, tecnológico, de humanidades y de becas para posgrado” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que revisaron el Presupuesto de Ingreso 2026 como fue aprobado por el Congreso y encontraron unas áreas donde es muy importante fortalecer.

Además, la presidenta de México destacó que han escuchado a la gente y se dieron cuenta que es importante aumentar el presupuesto de la Secretaría de Ciencia.

Para ello se van a tomar los recursos de ciertos lugares para incrementarlo.

Claudia Sheinbaum adelanta apoyo a la ciencia en México

Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo año se presentarán los avances que tienen que ver en el “Plan México, México país innovador”.

Destacó que se trató de un “ejercicio extraordinario” el juntar a muchas instituciones para el desarrollo de semiconductores, vehículos eléctricos y otras iniciativas.

Claudia Sheinbaum señaló que se seguirá apoyando varias iniciativas en la ciencia y tecnología.

Pero, será hasta el 2026 que se van a presentar todos los avances y que dan seguimiento a lo que se inició este año.