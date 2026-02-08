Salma Hayek sorprende a todos sus seguidores y reaparece en Veracruz en un reconocido lugar.

La actriz veracruzana Salma Hayek reaparece en su estado natal y se dejó ver muy cómoda; así fue captada en video.

Salma Hayek reaparece en Veracruz en un reconocido lugar

El nombre de Salma Hayek se viralizó en las redes sociales este sábado 7 de febrero luego de que fue captada en un reconocido lugar de Veracruz.

#ÚltimaHora | ¡@salmahayek está en Veracruz 📷! Así fue su visita en el café La Parroquia de los 200 años. pic.twitter.com/0lU2aUIDtd — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) February 7, 2026

Alrededor del mediodía Salma Hayek fue recibida en el tradicional Café de La Parroquia de los 200 años, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Boca del Río.

De acuerdo con algunos reportes, Salma Hayek estuvo poco menos de una hora en el restaurante.

A través de las redes sociales circulan varios videos en el que se puede ver que Salma Hayek estuvo acompañada por una importante presencia de personal de seguridad, que la custodió en todo momento.

Pero, Salma Hayek se mostró muy sencilla y al salir no dudo en saludar y agradecer al personal del Café de La Parroquia de los 200 años.

Cabe recordar que el Auténtico Gran Café de La Parroquia de los 200 Años, es un espacio con gran historia y tradición en la región conocido por su tradicional “lechero”.

Esto es lo que se sabe sobre la visita de Salma Hayek a Veracruz

Salma Hayek no ofreció ninguna declaración ante medios de comunicación.

No es la primera vez que la actriz veracruzana acude a este lugar, en julio del año pasado, Salma Hayek y Angelina Jolie compartieron un desayuno.

Actualmente, Salma Hayek se encuentra filmando una nueva película en territorio veracruzano, principalmente en la región de Los Tuxtlas.

Se trata de un proyecto que Salma Hayek escribe, dirige y produce, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el proyecto.

FIFA nombró oficialmente a la actriz mexicana Salma Hayek como embajadora del Mundial de Futbol 2026 .