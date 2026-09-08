Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México adelanta parte de lo que dirá en su discurso del 16 de septiembre, en medio de los festejos de la Independencia del país.

“México tiene una historia -por eso estaba en el 17- de intervenciones extranjeras. Ya estoy escribiendo mi discurso del 16 de septiembre y la historia del siglo 19 en México es la historia de las intervenciones, porque México tiene una posición geo-política única” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Este 2026, se cumplen 216 años del inicio de la Independencia de México, por lo que la presidenta Sheinbaum se está preparando para encabezar la celebración el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en Palacio Nacional como se realiza año con año.

¿Quién tocará en Zócalo para los festejos del 15 de septiembre?

De acuerdo con reportes, la agrupación Intocable sería la responsable en encabezar los festejos del 15 de septiembre, en el segundo grito de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Intocable tocará antes de la ceremonia oficial del Grito de Independencia de la presidenta Sheinbaum a partir de las 19:00 horas en el Zócalo de la CDMX.

Mientras que el resto de alcaldías de la Ciudad de México comienzan a prepararse para festejar las fiestas patrias en sus explanadas, así como otros eventos y actividades que tendrán para la noche del festejo del Grito de Independencia.

Por esta razón Sheinbaum prepara su discurso para su segundo Grito de Independencia en el Zócalo

Aunque la presidenta Sheinbaum no dio más detalles sobre qué temas tratará en su discurso para su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, durante su conferencia mañanera del pueblo del martes 8 de septiembre, habló sobre la soberanía nacional, así como la intervención extranjera que ha vivido el país a lo largo de su historia en especial durante el siglo XIX.

Discusión que ha traído a la escena pública de México en diversas ocasiones.

Además la presidenta de México retomó esta conversación en medio de la presentación de su iniciativa de reforma para prohibir la doble nacionalidad a un cargo público como gubernaturas o presidencia.