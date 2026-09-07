Claudia Sheinbaum, presidenta de México reveló que será durante su conferencia mañanera del martes 8 de septiembre cuando se dará a conocer quiénes tocarán en el Zócalo el 15 de septiembre.

“Ya bien pronto el grito. Ya debemos de anunciar quién viene el 15, mañana anunciamos quién viene el 15”, dijo Sheinbaum, en el marco de los festejos por el 216.º aniversario de la Independencia de México en el Zócalo de la CDMX.

Por lo que se espera que Sheinbaum revelé todos los detalles desde horarios, artistas y agenda protocolaria para la celebración al Grito de Independencia en el Zócalo.

Intocable, será la banda principal que tocará en el Zócalo el 15 de septiembre

Pese a que aún falta el anunció de confirmación de la presidenta Sheinbaum, ya se conoce que Intocable, será la banda principal que tocará en el Zócalo el 15 de septiembre para celebrar el 216.º aniversario de la Independencia de México.

Presencia en el Zócalo el 15 de septiembre que la propia agrupación de música tejana y norteña, Intocable ha confirmado ya en sus redes sociales como parte de su gira Cultura Tour 2026.

El concierto de Intocable en el Zócalo el 15 de septiembre dará inicio a las 9:00 de la noche, previo al Grito de Independencia encabezado por Sheinbaum y a la pirotecnia de la celebración.

Asimismo, en los conciertos en el Zócalo el 15 de septiembre, también se tendrá a los ganadores del certamen México Canta por la Paz y contra las Adicciones, mismo que tendrá su final el 13 de septiembre.