La SHCP, mediante la UIF, y Pemex, suscribieron un convenio para intercambiar información y fortalecer acciones contra delitos financieros y el mercado ilícito de combustibles.

El acuerdo busca mejorar la coordinación entre ambas instituciones para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posibles hechos de corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.

La colaboración también pretende aportar información para detectar estructuras financieras vinculadas con actividades ilegales, y contribuir a desarticular las cadenas económicas relacionadas con estos delitos.

¿Qué contempla el convenio entre la SHCP, la UIF y Pemex?

El convenio entre la SHCP, la UIF y Pemex, dará continuidad al trabajo desarrollado dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, enfocado en fortalecer capacidades de inteligencia.

Como parte del acuerdo, Pemex proporcionará información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que permita reforzar la prevención de operaciones ilícitas.

Robo de combustible (Internet)

La UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos asociados con sus actividades financieras.

La cooperación permitirá analizar posibles vínculos entre movimientos económicos y delitos que afecten las operaciones de Pemex o involucren recursos de procedencia ilícita.

Además, ambas instituciones podrán realizar acciones de capacitación enfocadas en análisis operativo y estratégico para fortalecer las capacidades de sus respectivos equipos.

El trabajo conjunto también contempla identificar posibles estructuras financieras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos y otras conductas ilícitas.

Según Pemex, la coordinación contribuirá a identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y actividades que afecten al sector energético.

La estrategia se desarrolla bajo la política energética de la Secretaría de Energía y busca proteger recursos estratégicos y el patrimonio del Estado mexicano.

Con estas acciones, la SHCP y la UIF pretenden fortalecer la integridad del sistema financiero y la cooperación institucional conforme al marco jurídico nacional.