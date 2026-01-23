La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha mostrado su preocupación de que el superpeso deja más pérdidas que ganancias.

Esto luego de que el tipo de cambio en el arranque del año se encuentra casi una unidad y media por debajo de lo estimado.

Hacienda señaló que en lo que va del año el tipo de cambio se ha movido a un promedio de 17.8 unidades por dólar, por debajo del 19.3 previsto en los Criterios Generales de Política Económica.

Esto generaría más pérdidas para las finanzas públicas que ganancias, principalmente por la disminución de ingresos por la venta de petróleo.

Por ejemplo, una apreciación de 20 centavos de la moneda nacional durante todo un año implicaría un recorte de 4 mil 900 millones de pesos en los ingresos.

Una apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos petroleros porque una proporción elevada se encuentra asociada a las exportaciones del crudo.

Además de que reduce el costo financiero por la disminución del valor de la deuda.

Hacienda realizó algunos supuestos sobre cómo se verán afectadas las finanzas públicas

En sus previsiones, Hacienda realizó algunos supuestos sobre cómo se verán afectadas las finanzas públicas con el movimiento de ciertos indicadores, siendo el tipo de cambio y el precio del petróleo algunos de ellos.

Hacienda estima que a lo largo del año el tipo de cambio se mueva en un promedio de 19.3 pesos por dólar.

Si se tiene 20 centavos por encima de este parámetro restaría 8 mil 300 millones de pesos en ingresos petroleros y permitiría ahorros por 3 mil 400 millones de pesos en el servicio de la deuda.

El cambio en el precio del petróleo también alcanza a modificar el balance previsto por Hacienda.

Ya que cada dólar adicional en el precio del petróleo significaría un aumento de 11 mil 600 millones de pesos sobre los ingresos petroleros.

En lo que va del año se ha vendido en promedio a 54.7 dólares por barril, Hacienda había previsto que fuera a 54.9 dólares.