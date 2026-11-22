La SEP dio a conocer una serie de medidas preventivas para proteger a los alumnos ante el descenso de temperatura y llegada de frentes fríos en el país.

Dichas medidas autorizadas por la SEP incluyen modificaciones en los horarios de clases de educación básica, así como el uso de ropa adicional al uniforme para como chamarras, suéteres, bufandas, gorros y guantes.

SEP modifica horarios de clase por bajas temperaturas

En un comunicado oficial, la SEP dio a conocer que modificará el horario de clase en diversas entidades debido a las bajas temperaturas de la temporada invernal.

Puebla (del 3 de noviembre al 26 de febrero de 2027):

Preescolar: 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Primaria: 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y 1:45 p.m. a 6:30 p.m.

Secundaria general: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. y 1:40 p.m. a 7:30 p.m.

Secundaria técnica: 7:30 a.m. a 1:45 p.m. y 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Educación inicial escolarizada: 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Temporada invernal (Cortesía / SEP)

Querétaro (del 17 de noviembre al 19 de febrero de 2027):

Turno matutino: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Turno vespertino: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tlaxcala (a partir del 23 de noviembre y hasta nuevo aviso):

Turno matutino: de 8:30 a 13:00 horas.

Turno vespertino: de 13:30 a 17:30 horas.

Ciudad Juárez, Chihuahua (del 3 de noviembre al 14 de marzo de 2027):

Educación inicial: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Preescolar: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Primaria matutina: de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 12:45 p.m. a 5:00 p.m.

SEP anunció medidas complementarias ante frentes fríos

Además de la modificación de horarios, la SEP autorizó a alumnos de todas las entidades señaladas usar ropa adicional que no corresponda al uniforme para protegerse del frío.

La SEP permitirá que estudiantes porten chamarras, suéteres, bufandas, gorros y guantes en caso de que lo crean necesarios. Ninguna autoridad estatal o escolar local podrá impedirlo.

Para complementar el resguardo, los planteles aplicarán medidas operativas extra. En Puebla se instruyó mantener abiertas las aulas para evitar que menores de edad esperen a la intemperie.

En Querétaro, las escuelas dispondrán de personal de guardia para recibir en el horario habitual a los menores cuyos padres no puedan llevarlos más tarde.

En el resto del país las clases continúan en su horario habitual , aunque las autoridades estatales conservan la facultad de realizar cambios según el clima regional.