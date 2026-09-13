La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Noel “N”, alias “El Flaco Salgueiro”, señalado como lugarteniente de Joaquín ”El Chapo” Guzmán, fue sentenciado a 29 años de prisión.

“El Flaco Salgueiro” fue deportado a México desde Estados Unidos en junio de 2026, luego de que en 2021 la FGR obtuviera de un juez de control una orden para su reaprehensión.

Sentencian a 29 años de prisión a “El Flaco Salgueiro” por delincuencia organizada; cumplirá condena en el penal del Altiplano

La FGR dio a conocer que un juez federal sentenció con 29 años y tres meses de prisión y una multa de 378 mil 472 pesos a “El Flaco Salgueiro”, lugarteniente de “El Chapo” Guzmán.

Además de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, “El Flaco Salgueiro” fue acusado de ser fundador y líder de un grupo delictivo con presencia principalmente en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, las pruebas presentadas en contra de este objetivo prioritario permitieron determinar su culpabilidad en los delitos de:

delincuencia organizada.

posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El juez manifestó que derivado de estas acciones, “El Flaco Salgueiro” cumplirá su condena recluido en el penal del “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.