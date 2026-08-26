Emma Coronel debutó como streamer en la plataforma Kick al realizar una transmisión en vivo durante la cual habló abiertamente sobre su vida con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Junto a los creadores de contenido Wilito y Lonche de huevito, la modelo y esposa del capo relató cómo conoció a El Chapo a los 17 años en una fiesta, así como intimidades sobre su boda.

De la misma forma, Emma Coronel habló sobre el tiempo en prisión que enfrentó durante su estancia de dos años y siete meses al ser encarcelada en Estados Unidos.

Emma Coronel habla sobre su matrimonio con 'El Chapo' (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Emma Coronel revela cómo conoció al “Chapo”

El debut de Emma Coronel como streamer ha permitido conocer varios detalles íntimos de la relación que tuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder fundador del Cártel de Sinaloa.

Durante la transmisión, la modelo contó que conoció a El Chapo cuando ella tenía 17 años en una fiesta del pueblo.

Al respecto, explicó que en el festejo estaba bailando con un amigo cuando cruzó miradas de forma accidental con el capo, quien pensó que ella le estaba coqueteando.

Luego de ese primer encuentro, el líder criminal se le acercó a invitarla a bailar de manera respetuosa y terminó preguntándole si sabía preparar enchiladas para cenar.

Como parte de su relato, Emma Coronel también contó sobre su boda, de la que resaltó que se llevó a cabo una vez que cumplió la mayoría de edad y como una pequeña reunión familiar.

Al contradecir las versiones que afirmaban que se trató de una boda fastuosa, Emma Coronel explicó que la fiesta se realizó dentro de su casa, sin grandes alardes o derroches.

Emma Coronel Aispuro (KENA BETANCUR / AFP)

Emma Coronel también habló de su estancia en prisión

Además de hablar sobre cómo conoció a El Chapo, Emma Coronel narró parte de su estancia en prisión, pues permaneció privada de la libertad durante dos años y siete meses en Estados Unidos.

Durante el enlace en vivo, explicó que para sobrellevar la condena recurrió a tratamiento psiquiátrico y diversas actividades dentro del centro penitenciario.

Asimismo, la modelo detalló que las condiciones de confinamiento resultaron complejas al enfrentar momentos de aislamiento total con muy poca interacción humana dentro del penal.

Respecto al vínculo con su exesposo que la llevó a prisión, Emma Coronel dejó en claro terminar detenida fue una de las secuelas que le dejó su relación sentimental capo.