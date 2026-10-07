El Senado aprobó con unanimidad la reforma que busca verificar el parentesco entre adultos que viajen con menores, iniciativa de la Secretaría del Turismo contra de la explotación sexual infantil.

La iniciativa busca reformar el artículo 58 de la Ley General de Turismo, con las adiciones de las fracciones X y X Bis, ya que México es el segundo país con mayor explotación sexual.

La reforma busca implementar dos obligaciones para los operadores turísticos: establecer protocolos para detectar posibles delitos contra menores y adoptar medidas de protección.

Senado aprueba reforma para evitar el turismo sexual infantil con verificación de parentesco

Con unanimidad de 104 votos a favor, el Senado aprobó la reforma en contra del turismo y explotación sexual infantil, que obliga a operadores turísticos a verificar el vínculo de adultos que viajen con menores.

La reforma a la Ley general de Turismo estipula que aquellos que no cumplan con esta acreditación, no recibirán el servicio turístico y se dará aviso a las autoridades correspondientes.

Tal como destacaron los senadores en la discusión, la reforma busca cuidar a las infancias de México; ya que si bien el turismo es un recurso, también representa un riesgo.

Esto en especial porque World Vision México coloca al país como el segundo destino para la explotación sexual de menores, con turistas que viajan con este fin.

La oposición coincidió con los partidos oficialistas, referente a que esta reforma es una primera línea de protección con el mensaje: México ya no es un destino de turismo sexual infantil.

BCS, turismo sexual (Internet)

Reforma busca que operadores turísticos verifiquen a adultos que viajen con menores

La reforma busca evitar el turismo sexual infantil con el añadido de la fracción X y X Bis al artículo 58, aprobada inicialmente en comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos del Senado.

La fracción X Bis busca implementar protocolos y acciones preventivas definidas para detectar la posible comisión de delitos contra los menores.

Mientras que la fracción X Ter estima medidas de seguridad, previo a la prestación de servicios de los operadores turísticos, física o electrónicamente, con documentos que acrediten: