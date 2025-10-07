Claudia Sheinbaum envió al Senado los nombres de cinco personas para conformar la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con el decreto de su extinción, la Cofece dejará de existir al día siguiente que Claudia Sheinbaum nombre a las personas que conformarán la nueva comisión y al o la presidenta.
Sin embargo, el Senado tiene que ratificar los nombramiento que haga la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy martes 7 de octubre llegaron las propuestas para la Comisión Nacional Antimonopolio.
Senado recibe cinco nombramientos de Claudia Sheinbaum para Comisión Nacional Antimonopolio
Este martes 7 de octubre el Senado recibió los cinco nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Comisión Nacional Antimonopolio, que estaría conformada por:
- Andrea Marván (propuesta para ocupar 3 años este cargo)
- Ana María Reséndiz Mora (propuesta para ocupar 4 años este cargo)
- Óscar Alejandro Gómez Romero (propuesta para ocupar 5 años este cargo)
- Ricardo Salgado (propuesta para ocupar 6 años este cargo)
- Haydee Soledad Aragón (propuesta para ocupar 7 años este cargo)
La Comisión Nacional Antimonopolio se establecerá como un organismo descentralizado del Gobierno Federal, pero estará sectorizado por la Secretaría de Economía.