Claudia Sheinbaum envió al Senado los nombres de cinco personas para conformar la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el decreto de su extinción, la Cofece dejará de existir al día siguiente que Claudia Sheinbaum nombre a las personas que conformarán la nueva comisión y al o la presidenta.

Sin embargo, el Senado tiene que ratificar los nombramiento que haga la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy martes 7 de octubre llegaron las propuestas para la Comisión Nacional Antimonopolio.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México (Moisés Pablo Nava)

Senado recibe cinco nombramientos de Claudia Sheinbaum para Comisión Nacional Antimonopolio

Este martes 7 de octubre el Senado recibió los cinco nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Comisión Nacional Antimonopolio, que estaría conformada por:

Andrea Marván (propuesta para ocupar 3 años este cargo) Ana María Reséndiz Mora (propuesta para ocupar 4 años este cargo) Óscar Alejandro Gómez Romero (propuesta para ocupar 5 años este cargo) Ricardo Salgado (propuesta para ocupar 6 años este cargo) Haydee Soledad Aragón (propuesta para ocupar 7 años este cargo)

La Comisión Nacional Antimonopolio se establecerá como un organismo descentralizado del Gobierno Federal, pero estará sectorizado por la Secretaría de Economía.