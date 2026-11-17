En conferencia de prensa, Somos México exigió a Claudia Sheinbaum que “saque las manos” de las elecciones de 2027.

Que el INE, en el marco de su competencia, establezca las medidas cautelares que se necesitan para ordenarle a la Presidenta y a todos las gobernaturas de Morena que dejen de estar interviniendo en el proceso electoral. La petición concreta es que saquen las manos del proceso electoral. Marco Antonio Baños. Representante de Somos México

El partido político también advierte que solicitará formalmente al INE medidas contra gobernadores de Morena, incluida la presidenta de México, para detener ataques y declaraciones que desprestigian a la organización.

Somos responde señalamientos de Claudia Sheinbaum

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, advirtió que su organización no cederá ante las críticas de Claudia Sheinbaum, a quien acusa de intentar socavar la reputación del partido político.

En ese sentido, recordó que Morena —incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembros del gabinete— provienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre otras formaciones.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de SOMOS (Captura de panta)

Retomando las declaraciones de Sheinbaum sobre Vicente Fox y el fraude en las elecciones del 2006, Acosta Naranjo se ofreció para comparecer ante la Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para despejar dudas sobre las presuntas irregularidades en dicho proceso.

Acosta Naranjo no se guardó nada. Cuestionó a la presidenta sobre su interés por investigar a Fox y a las personas que trabajaron en el INE durante ese proceso electoral, pero dejando de lado a Guadalupe Taddei.

La presidenta se queja de la intervención de Fox; sin embargo, ¿qué hace ahora? Ataca a un partido político, a Somos, contraviniendo la Constitución... Se pretende investigar a Fox, pero ¿qué ocurre con la presidenta? ¿Por qué no se observa a sí misma? Guadalupe Acosta Naranjo. Presidente de Somos México

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza advirtió que se está configurando una elección de Estado, por lo que exhorta a la presidenta a no intervenir.