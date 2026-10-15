La Fiscalía de Sinaloa confirmó el hallazgo de casquillos de armas largas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde la semana pasada ocurrieron dos riñas que dejaron 12 personas muertas.

Sí, tenemos el aseguramiento en el lugar del hecho de armas cortas aseguradas como indicios, y estamos trabajando también la parte sobre la búsqueda de armas largas. Tenemos indicios recabados de casquillos de arma corta y de arma larga. Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa

Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa, confirmó que en las instalaciones se aseguraron armas cortas, mientras que autoridades trabajan para ubicar y decomisar posibles armas largas.

Además, detalló que hasta ahora no se ha establecido un móvil claro sobre las riñas en el penal de El Castillo y agregó que ambos hechos son investigados como homicidio doloso y el delito que resulte.

Penal de El Castillo en Sinaloa. (Carlos López/Cuartoscuro / Carlos López )

Fiscalía de Sinaloa busca armas largas en el penal de El Castillo

En entrevista, la fiscal estatal Zulema Sánchez Kondo comentó que, durante las investigaciones por las recientes riñas, se encontraron casquillos de armas cortas y largas en el penal de El Castillo.

La funcionaria confirmó que internos tenían armas cortas en su poder y que es probable que también cuenten con armas largas, pues se encontraron casquillos de ese calibre.

Sánchez Kondo explicó que las armas cortas quedaron aseguradas como indicios, mientras continúan los trabajos para localizar armas largas dentro del penal.

Sin embargo, no confirmó si las autoridades han podido identificar a quienes corresponden las armas ni tampoco quién o quiénes fueron los responsables de las riñas del 8 y 9 de octubre.

Zulema Sánchez Kondo (Gobierno de Sinaloa)

Investigan delito doloso tras riñas en el penal de El Castillo

La fiscal Sánchez Kondo dio a conocer que las autoridades abrieron dos carpetas de investigación tras las riñas en el penal de El Castillo, por homicidio doloso y el delito que resulte.

Esto, en respuesta a los hechos del 8 y 9 de octubre que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años, y 16 personas heridas.

Además, indicó que el motivo sigue en investigación y que, hasta ahora, no hay indicios de que personas externas hayan ingresado para llevar a cabo el ataque.