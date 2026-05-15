La Secretaría de Gobernación confirmó el regreso de familias indígenas que fueron desplazadas del municipio de Chilapa, Guerrero, luego de ataques atribuidos a “Los Ardillos”.

Según autoridades, regresaron a sus hogares alrededor de 118 personas, entre ellas mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán.

Asimismo, se informó sobre la entrega de insumos de primera necesidad, apoyo en la reconstrucción de viviendas y la instalación de un corredor seguro para libre tránsito.

Gobernación confirma regreso de familias desplazadas a Chilapa (Gobernación )

Gobernación apoyará a reconstruir viviendas afectadas en Chilapa

En seguimiento al regreso de familias desplazadas, Gobernación indicó que comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y entrega de enseres a quien los necesite.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades.

Gobernación confirma regreso de familias desplazadas a Chilapa, Guerrero (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Se mantienen mesas de diálogo para garantizar seguridad en Chilapa

En un boletín, se señaló que, gracias a los esfuerzos de las autoridades federales y estatales, se pudo asegurar un esquema de seguridad y vigilancia en Chilapa.

En los trabajos para garantizar la seguridad de las familias desplazadas participaron:

Ejército

Guardia Nacional

Gobierno de Guerrero

Comisión de Atención a Víctimas

Secretaría de Gobernación

Además de estos esfuerzos terrestres, se informó que se mantienen las mesas de diálogo y de trabajo para garantizar que este retorno se realice en condiciones de seguridad permanente.