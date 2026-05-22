La Secretaría de Gobernación (Segob) acuerda diálogo con estudiantes del IPN en medio de protestas.

Ante las movilizaciones de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, que bloqueó Circuito Interior este 21 de mayo, Segob llamó construir acuerdos.

Convoca Segob a mesa de diálogo con estudiantes del IPN en medio de protestas

A través de redes, Segob convocó una comisión a mesa de diálogo con estudiantes del IPN con la intención de atender los planteamientos de la comunidad estudiantil.

“El objetivo es privilegiar el diálogo, escuchar las demandas de la comunidad estudiantil y avanzar en la construcción de acuerdos", afirmó Segob.

La reunión será el miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana en las oficinas de las Secretaría de Educación Pública (SEP), que se ubican Donceles 100:

Segob indicó que participarán tanto autoridades de la propia institución, además de la SEP y el IPN.

Segob acuerda diálogo con estudiantes del IPN en medio de protestas (@SEGOB_mx)

Por su parte, los estudiantes del IPNE informaron que una comisión acudirá para que se revisé su pliego petitorio.

La convocatoria de Segob se da luego de que durante la tarde de hoy se dio un bloqueo en Circuito Interior que duró alrededor de una hora.

Los estudiantes del IPN demandaron educación digna, mejoras en su institución, además de la destitución de los directivos.

Dicha manifestación se suma a diversas jornadas de movilizaciones en CDMX donde la comunidad estudiantil del IPN ha mostrado su postura ante las problemáticas que viven.