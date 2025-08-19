La Secretaría de Salud de México emitió una fuerte advertencia sobre el consumo de refrescos light por los riesgos intestinales y cardiovasculares que producen.

Desde La Mañanera de Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, alertó a la población por el riesgo de infarto o hemorragia cerebral, así como por el desarrollo de bacterias dañinas a partir del consumo de refrescos light.

El funcionario dijo que uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas.

Secretaría de Salud de México advierte riesgo de infarto o hemorragia cerebral por consumo de refrescos light

En la conferencia de prensa, la Secretaría de Salud de México alertó por el riesgo de infarto o hemorragia cerebral por consumo de bebidas light.

De acuerdo con David Kershenobich, el consumo de dos refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o hemorragia cerebral de 23 por ciento a 31 por ciento.

Además, refirió que el consumo de refrescos cero o light cambia el contenido intestinal de bacterias .

Kershenobich explicó que en la última década cada vez se han detectado más bacterias en el contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con los seres humanos.

En este sentido, reconoció que hay bacterias protectoras, pero advirtió que con el consumo de refrescos light se desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones “que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones”.

Muertes por bebidas azucaradas en México (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Secretaría de Salud de México confirma más de 100 mil muertes en 2024 por diabetes mellitus

Según datos del Inegi de 2024, la Secretaría de Salud informó que el año pasado se registraron 112 mil 641 muertes por diabetes mellitus y 192 mil 563 muertes por enfermedades cardiovasculares.

El secretario de Salud federal destacó que las personas con estas enfermedades pueden vivir con discapacidad por las complicaciones que presentan y pueden perder hasta 10 años de vida.

Asimismo, señaló que el abuso en el consumo de refrescos conlleva a padecer enfermedades como:

obesidad

enfermedad cardiovascular

pie diabético

enfermedad renal crónica

Explicó que por el exceso de azúcar se acumula grasa abdominal, que a su vez, generalmente conlleva a tener hígado graso y que podría conducir a padecer cirrosis por exceso de acumulación de grasas.