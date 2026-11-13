La Secretaría de Economía salió en defensa de Marcelo Ebrard tras las críticas de Liz Vilchis sobre su desempeño y participación en el Plan México impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

A través de una carta dirigida a Federico M. Arreola, director de SDPNoticias, Daniel Millán respondió a los señalamientos y destacó los resultados que atribuye a la estrategia económica, así como la trayectoria del secretario en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

El documento también aborda cuestionamientos sobre reconocimientos y nombramientos en la dependencia.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Aclaran señalamientos sobre contrataciones y entrega de premios a Marcelo Ebrard

En una carta dirigida al director del portal SDP Noticias, Federico M. Arreola, el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Economía, Daniel Millán, respondió formalmente a los comentarios emitidos por la colaboradora Luz Vilchis en el programa SDP Mañana.

Daniel Millán rechaza las críticas vertidas en la transmisión y destaca la trayectoria de Marcelo Ebrard en la defensa de los intereses nacionales, subrayando que la negociación comercial encabezada por la presidenta Sheinbaum e implementada por el secretario permitió alcanzar el mejor acuerdo arancelario del mundo con la administración estadounidense.

Asimismo, la dependencia señala que la ejecución del Plan México ha impulsado el incremento de salarios, la reducción de la pobreza, un crecimiento del PIB del 3.2 % y cifras récord en exportaciones e Inversión Extranjera Directa.

En el comunicado, la Secretaria de Economía precisó además que el Premio Nacional de Logística no es otorgado por el gobierno federal, sino desde hace dos décadas por la asociación civil Soy Logístico, con la evaluación de un jurado técnico integrado por 16 representantes de organizaciones empresariales, universidades, revistas especializadas y dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la propia Secretaría de Economía.

Por otra parte, respecto a la contratación de Elsa Regina Ayala Gómez, se aclara que su nombramiento obedeció estrictamente a su experiencia técnica en comercio exterior sin militancia partidista, cuestionando que se utilice su perfil para lanzar ataques políticos contra el secretario Ebrard.

A continuación, se presenta la transcripción íntegra del documento enviado a la dirección de SDPnoticias.

Respuesta de la Secretaría de Economía a SDPnoticias

SR. FEDERICO M. ARREOLA

DIRECTOR DE SDP NOTICIAS

Le escribo con relación a los comentarios realizados por su colaboradora Liz Vilchis en su programa SDP Mañana del día de ayer.

Si algo ha caracterizado a Marcelo Ebrard a lo largo de su trayectoria, ha sido su defensa férrea y patriota de los intereses de México. Por ejemplo, gracias a la negociación comercial con la administración de Trump, encabezada por la presidenta Sheinbaum, e implementada por el secretario Ebrard, México cuenta hoy con el mejor acuerdo arancelario con EE.UU. en el mundo.

El secretario Ebrard ha contribuido leal e incansablemente en la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum. Gracias a ese Plan, hoy en México suben los salarios y baja la pobreza; el país crece al 3.2% y rompe récords de exportaciones y atracción de Inversión Extranjera Directa, esto contra todos los pronósticos negativos que había al inicio del gobierno.

Con relación al Premio Nacional de Logística que su colaboradora menciona, le preciso que este reconocimiento es entregado desde hace veinte años por la asociación civil Soy Logístico, integrada por algunas de las empresas más relevantes del país, no por el gobierno. En el jurado que elige a los ganadores participan 16 representantes técnicos de organizaciones empresariales, universidades, revistas especializadas y de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Economía.

Sobre los cuestionamientos contra la contratación de la funcionaria Elsa Regina Ayala Gómez, le informo que ésta se realizó con base en su conocimiento técnico en material de comercio exterior. No se tiene razón de que haya sido militante de partido político alguno.

Llama la atención que existiendo funcionarios públicos que trabajaron o fueron cercanos a presidentes de otras administraciones se use el caso de una especialista en comercio exterior para que la periodista Liz Vilchis, una vez más, ataque políticamente al secretario Ebrard.

El secretario Ebrard y la Secretaría de Economía en su conjunto seguirán trabajando en la defensa de los intereses comerciales de México y promoviendo el bienestar del pueblo a través de la implementación del Plan México.

ATENTAMENTE,

DANIEL MILLÁN

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL