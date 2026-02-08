Los pertenecientes al programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) piden el pago de su beca que debía llegar en enero 2026.

Los becarios argumentan que a ellos les piden “cumplimiento puntual” de sus actividades, pero exponen que no reciben lo mismo por parte del administrativo de SACPC, antes Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Jóvenes Creadores no tienen su beca correspondiente a enero 2026

A través de un comunicado compartido el 6 de febrero, los becarios de Jóvenes Creadores de SACPC denunciaron que no han recibido su beca correspondiente a enero 2026.

La carta dirigida “respetuosamente” al Dr. José Luis Paredes Pacho, director general de SACPC, Luis Tareke Ortiz Cisneros, director de área, entre otros directivos, expone la situación que los becarios viven con el pago para iniciar el año.

Estos recordaron que el trabajo de un artista se enfrenta de forma frecuente a “condiciones económicas complejas”, lo que además es importante para que puedan continuar con su trabajo.

Asimismo, expusieron que el SACPC exige el cumplimiento de sus tareas como parte del programa Jóvenes Creativos en tiempo “en un marco de profesionalismo y responsabilidad”, pero consideran que no están recibiendo el mismo trato por los administrativos ante la falta de su beca.

“Se nos ha exigido, desde el inicio del programa, el cumplimiento puntual de los objetivos, cronogramas y compromisos establecidos en nuestros proyectos y programas de trabajo, en un marco de profesionalismo y responsabilidad. Por ello, nos preocupa que, mientras se demanda dicho profesionalismo por parte de las y los creadores, la institución no esté pudiendo cumplir en tiempo y forma con las responsabilidad económicas adquiridas”. Comunicado de becarios de Jóvenes Creadores de SACPC.

Finalmente, los becarios de SACPC recordaron la importancia de su trabajo a la “vida cultural” y “memoria colectiva” de México, así como la disposición a cualquier información para que se les dé su pago de forma inmediata.

Comunicado de Jóvenes Creadores sobre la falta de pago de su beca. (Especial)

SACPC da fecha para el pago de becarios de Jóvenes Creadores

Ante la denuncia de los becarios de Jóvenes Creadores por la falta de pago correspondiente a enero 2026, el SACPC dio fecha en que este se efectuará.

A través de sus redes sociales, el SACPC informó que a partir del 12 de febrero los Jóvenes Creadores 2025-2026 recibirán su beca correspondiente a enero y febrero.

Asimismo, el SACPC reiteró su compromiso con el impulso del arte y acompañamiento a nuevos artistas, así como “el fortalecimiento de política cultural”.