Extrabajadores de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México (CDMX), fueron despedidos de manera injustificada tras casi dos décadas de trabajo continuo.

El pasado 7 de enero, estos extrabajadores en protesta a este despido injustificado decidieron bloquear de manera intermitente la Avenida Insurgentes en esquina con el Eje 1 Norte en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Estos extrabajadores tienen diferentes funciones administrativas dentro de la Biblioteca Vasconcelos desde el año 2006 con contratos irregulares denuncian, por lo que ahora exigen su restauración de sus empleos de manera regular.

Extrabajadores de Biblioteca Vasconcelos exigen su reinstalación; denuncian reemplazo con Jóvenes Construyendo el Futuro

Por un correo electrónico extrabajadores de la Biblioteca Vasconcelos recibieron una notificación impersonal de su despido el pasado 2 de enero durante su temporada vacacional y sin una justificación concreta más que “la falta de recursos”.

Los afectados por esta decisión trabajaban en diferentes áreas administrativas como auxiliares, servicios digitales, acervo, credencialización, salas infantiles y en general, quienes denuncian que hacía actividades de un personal de base, pero que a conveniencia de las autoridades los mantenían bajo esquemas de honorarios desde el año 2006.

A través de los años, los extrabajadores también aseguran que primero fueron contratados por honorarios, después como personal eventual pero con prestaciones de seguridad social y con antigüedad desde el año 2010.

Sin embargo en sus denuncias, los extrabajadores de la Biblioteca Vasconcelos aseguran que este despido se debe a que serían reemplazados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y con voluntarios a quienes ellos mismos capacitaron.

Además aseguran que la entrada de este nuevo personal a la Biblioteca Vasconcelos no tienen el conocimiento del recinto.

Recuerdan también que para su contratación en el año 2006, ellos fueron sometidos a una convocatoria y exámenes de conocimientos.

Ahora exigen una respuesta y reinstalación de sus puestos de trabajo para no perder sus prestaciones de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).