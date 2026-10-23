Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, responde a la petición de su renuncia por parte de trabajadores activos y trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En entrevista con Azucena Uresti, el dirigente de la institución argumentó que el aumento salarial y las inconformidades sobre su liderazgo son temas separados.

“El incremento salarial es un derecho de todos los trabajadores”, dijo antes de explicar que el Sindicato tiene criterios muy claros, los cuales se respetan cuando un dirigente falta al estatuto.

“Destituyen a quien comete una falta”, sentenció. Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS

Asegurando que se respeta la libertad de expresión, e incluso invitando a denunciar irregularidades durante su gestión, procedió a defender la legalidad de su mandato.

“Renovamos nuestro estatuto hace poco más de un mes. Señalamos que nadie puede ser molestado, nadie puede ser sancionado por hacer denuncias, por hacer manifestaciones o por pedir investigaciones. Los compañero pueden sentirse en la tranquilidad de que si identifican una falta, proceden las instancia estatutarias establecidas” Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS

Debido a que la solicitud de su despido se debe a una inconformidad sobre el aumento salarial, Rafael Olivos recuerda que fue electo para un periodo de 6 años (2024-2030), mismo que no será interrumpido ya que no ha cometido ninguna falta.

“Fuimos reelectos para un periodo de 6 años, en un puesto donde no hay reelección. En el que estamos sujetos que, al cumplir el periodo, no tenemos que ocupar ninguna cargo de la dirigencia. Si su servidor ha cometido una falta, se comenta y se sanciona” Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS

Rafael Olivos insta a trabajadores del IMSS ha retomar el diálogo

Argumentando que es más fácil que se presente una denuncia ante las instancias correspondientes, quienes investigarán y procederán, Rafael Olivos insta a los trabajador del IMSS ha retomar el diálogo.

”Propondría que retomemos el diálogo, un debate abierto. Nosotros tenemos un comité disponible, incluso, podríamos hacerlo público. Si ellos están dispuestos regresar a la Secretaría de Gobernación y entablar un debate, sería importante” Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS

Para Rafael Olivos su estadía no está en la mesa; considera que la movilización está impulsada principalmente por el tema de las pensiones por lo que invita a iniciar un debate público.