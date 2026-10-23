Trabajadores del IMSS acusaron que el sindicato comenzó a sancionarlos en represalia por sus protestas que incluyen la renuncia de Rafael Olivos, el secretario general.

Esto fue señalado por los trabajadores disidentes de algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social , en estados como Baja California Sur y Tamaulipas.

Asimismo, denuncian que algunos delegados sindicales han comenzado recorridos en los hospitales para señalarles que no se puede remover a Rafael Olivos.

Trabajadores del IMSS acusan represalias sindicales por exigir renuncia de Rafael Olivos

Este jueves 22 de octubre, los trabajadores disidentes del IMSS denunciaron lo que definieron como “cacería de brujas” por parte del sindicato por exigir la salida de Rafael Olivos y el resto de sus demandas.

Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (@drrafaelolivos / Instagram )

De acuerdo con lo señalado, los trabajadores han recibido un citatorio por parte del sindicato para iniciar la suspensión de sus derechos sindicales por violar el artículo 13 de los estatutos.

Al respecto, la vocera Zuiry Hernández aclaró que dicho artículo estipula que no se puede ir contra la dirigencia estatal, quien sería Rafael Olivos.

El vocero de los trabajadores del IMSS, César Becerra, señaló que al menos siete personas recibieron estos citatorios para presentarse ante la Comisión de Honor y Justicia, encargada de las sanciones sindicales.

En caso de suspenderse los derechos sindicales, se retira tanto la asesoría al trabajador y la oportunidad de tener ascensos laborales, además de anular su voto en asambleas.

Sindicato habría acudido a hospitales para evitar exigencia de renuncia de Rafael Olivos

Aunado a las represalias denunciadas, los trabajadores del IMSS también acusaron que delegados sindicales han comenzado a acudir a los hospitales del Seguro Social para que acepten las condiciones actuales.

De acuerdo con un video compartido por los mismos trabajadores, los delegados sindicales les señalarían que no es posible remover a Rafael Olivos de la Secretaría General, ya que implicaría una huelga.

Líderes sindicales también estarían solicitando a los trabajadores del IMSS en las clínicas aceptar el nuevo acuerdo del aumento salarial del 8%, pese a protestas de los mismos elementos.