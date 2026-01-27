Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que sí se acabaron los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el escándalo por la adquisición de camionetas blindadas para su seguridad y togas bordadas a alto costo.

“Ayer le pedí también a la secretaria Rosa Icela que le preguntara… si no le podían enviar la diferencia entre el antes y el después… los ministros de la Corte del pasado y de este… se los quería mostrar… gastaron no sé cuánto en togas pero no decían nada de lo que ganaba cada ministra y cada ministro…/sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum lo dijo así desde su conferencia mañanera de este 27 de enero debido a los cuestionamientos sobre que permanecen privilegios como el transporte, alimentación y más.

Claudia Sheinbaum da a conocer 59 trámites “no oficiales” que eliminó la nueva SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una lista de apoyos que personal de la SCJN les ayudaba a realizar a exministros aunque no tuvieran que ver con sus funciones oficiales.

Estos apoyos son 149, de los cuales se eliminaron 59 y restan 90, mismos que tiene que ver con situaciones como reparación de refrigeradores, bordado de ropa, enfermeras a domicilio en la época de Covid-19, reserva de mesas en restaurantes, traslado de amistades, apartado de asientos en estadios de fútbol, entre muchos otros.

De hecho, Claudia Sheinbaum bromeó con que los exministros de la anterior SCJN “ellos sí pudieron haber ido a BTS” debido al servicio para el apartado de boletos en Ticketmaster y Ocesa. La lista completa de 59 trámites eliminados es:

Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía. Telefonía celular (con cualquier compañía). Apoyo para reparación de refrigeradores. Compra de enseres menores como despensa. Compra de camisetas y bordado de ropa. Mantenimiento de elevadores en domicilio particular. Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas. Solicitud de pipas de agua. Compra de alimentos tipo servicio a domicilio. Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y béisbol. Reserva de mesa en restaurantes. Traslado de amistades. Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. Comprobante de estado de cuenta en bancos. Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores. Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades. Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva. Conseguir lugares preferenciales en un evento. Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios. Traer objetos exclusivos provenientes de otros países. Asignar personal para el cuidado de menores de edad. Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares. Uso del personal para actividades de limpieza. Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular. Préstamos vehiculares a familiares. Traslado de familiares a consultas médicas. Traslado de enfermeras a domicilio, época de COVID. Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen. Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc. Gestión de boletos y cortesías. Servicios de OCESA y Ticketmaster. Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas. Trámites bancarios. Apoyo hospitalario para familiares no directos del Ministro. Recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país. Compra de regalos para eventos particulares. Cotización para artículos ante empresas particulares. Compra de boletos de avión. Reservación de hospedaje. Reservación en estancias o salones de fiesta. Mantenimiento de jardín, pintar y barnizar paredes o ventanas. Traslado de documentación y objetos personales de las Ponencias. Compra de flores y coronas para fines funerarios. Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas. Solicitud de ingreso (Forma migratoria) a México de extranjeros. Servicio de meseros y servicio de valet parking. Verificación vehicular de personal de la Ponencia. Traslado vehicular para mantenimiento mecánico. Pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias. Gestión para la importación aduanal de mercancía. Conseguir cita en American Express. Traslado de objetos personales al interior de la República. Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos. Conseguir servicio de gas. Traslado de vestuario (incluye calzado) para reparación. Compra de medicamentos controlados agotados. Recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos. Traslados urgentes recurrentes. Contratación de servicios de televisión e Internet en casa.

“Se acabaron los privilegios”: Sheinbaum muestra apoyos cancelados a exministros de la SCJN (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum revela millonarios pagos por telefonía, alimentos y más de anterior SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum también detalló cambios como el ingreso mensual neto que antes era de 206 mil 947.56 pesos y ahora 134 mil 310.35 pesos .

También dijo que se eliminaron gastos como el seguro de gastos médicos mayores que era de 36 mil 900 pesos mensuales: el seguro de separación individualizado por 523 mil 314 pesos; o el estímulo por antigüedad de 41 mil 681 pesos.

De la misma manera se eliminaron gastos como medicinas complementarias, chequeos médicos, apoyo de alimentos, telefonía, becas y apoyo en material bibliohemerográfico, los cuales ya no están programados.

Y es que tan solo en 2023 se pagaron más de cinco millones 341 mil pesos por apoyo en alimentos y por telefonía un millón 337 mil pesos.

Otros rubros como prima vacacional, aguinaldo y seguro de vida institucional no se han eliminado pero se han reducido.