Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dará un segundo informe de gobierno hoy 31 de mayo desde el Monumento a la Revolución.

Desde la mañana de este domingo, calles aledañas a Plaza de la República fueron cerradas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para garantizar la seguridad durante el evento.

¿Qué calles están cerradas en CDMX por el informe de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este 31 de mayo un informe nacional desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, como parte de la conmemoración por los dos años de su triunfo electoral.

El evento masivo ha generado un operativo especial de seguridad y movilidad que afecta diversas vialidades del Centro de la capital como:

Plaza de la República

Avenida de la República

Lafragua

Ignacio Ramírez

Ignacio Vallarta

Ponciano Arriaga

José María Iglesias

Miguel Ramos Arizpe

Tomás Alva Edison

Valentín Gómez Farías

Tramo de Maestro Antonio Caso

Desde las primeras horas del día, autoridades capitalinas implementaron cierres vehiculares y filtros de acceso alrededor de la Plaza de la República para facilitar la llegada de asistentes y garantizar el desarrollo del acto público.

La concentración está programada para iniciar alrededor de las 10:00 horas y se espera una importante afluencia de personas.

Segundo informe de Claudia Sheinbaum: horario y dónde ver el mensaje en vivo (Yazmín Betancourt)

Las principales afectaciones viales se concentran en el perímetro del Monumento a la Revolución, por lo que ante esta situación, las autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados y optar por rutas alternas o el transporte público.

Las estaciones del Metro y Metrobús más cercanas para llegar a la zona son:

Revolución (Metro)

Hidalgo

Balderas

Plaza de la República

México Tenochtitlán (Metrobús)

Tabacalera

El informe de Claudia Sheinbaum será transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país y forma parte de una jornada nacional de rendición de cuentas impulsada por el Gobierno federal.