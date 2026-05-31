Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dará un segundo informe de gobierno hoy 31 de mayo desde el Monumento a la Revolución.
Desde la mañana de este domingo, calles aledañas a Plaza de la República fueron cerradas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para garantizar la seguridad durante el evento.
¿Qué calles están cerradas en CDMX por el informe de Claudia Sheinbaum?
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este 31 de mayo un informe nacional desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, como parte de la conmemoración por los dos años de su triunfo electoral.
El evento masivo ha generado un operativo especial de seguridad y movilidad que afecta diversas vialidades del Centro de la capital como:
- Plaza de la República
- Avenida de la República
- Lafragua
- Ignacio Ramírez
- Ignacio Vallarta
- Ponciano Arriaga
- José María Iglesias
- Miguel Ramos Arizpe
- Tomás Alva Edison
- Valentín Gómez Farías
- Tramo de Maestro Antonio Caso
Desde las primeras horas del día, autoridades capitalinas implementaron cierres vehiculares y filtros de acceso alrededor de la Plaza de la República para facilitar la llegada de asistentes y garantizar el desarrollo del acto público.
La concentración está programada para iniciar alrededor de las 10:00 horas y se espera una importante afluencia de personas.
Las principales afectaciones viales se concentran en el perímetro del Monumento a la Revolución, por lo que ante esta situación, las autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados y optar por rutas alternas o el transporte público.
Las estaciones del Metro y Metrobús más cercanas para llegar a la zona son:
- Revolución (Metro)
- Hidalgo
- Balderas
- Plaza de la República
- México Tenochtitlán (Metrobús)
- Tabacalera
El informe de Claudia Sheinbaum será transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país y forma parte de una jornada nacional de rendición de cuentas impulsada por el Gobierno federal.