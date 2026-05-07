La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el criterio de daño moral para quienes hagan acusaciones falsas en medios; se deberá pagar indemnización.

Fue durante la sesión de este jueves 7 de mayo que la SCJN resolvió los amparos 20 y 21/2025 en contra de señalamientos de 2021 hechos en el medio Reforma.

De acuerdo con lo presentado en la revisión de la SCJN, un hombre pagó un anuncio en el que acusó a su ex esposa de secuestro contra su hija y tráfico de influencias.

Los dos recursos fueron resueltos por la ministra María Estela Ríos González derivados de la resolución de atracción 1791/2024.

SCJN determina acusaciones falsas en medios pueden ser daño moral (SCJN )

SCJN determina pago de indemnización por daño moral ante acusaciones falsas en medios

La SCJN determinó con mayoría de 6 votos a favor el proyecto de la ministra María Estela Ríos para establecer la indemnización por daño moral tras publicaciones en medios en 2021.

Por lo mismo, la SCJN ordenó volver a cuantificar la indemnización por daño moral con consideración de la gravedad de la afectación al honor y dignidad de la mujer y el alcance del medio.

Sin embargo, también señalaron la necesidad de establecer un criterio para evitar el daño moral que pueden tener en terceros las acusaciones en medios.

La SCJN también destacó que la indemnización por daño moral debe tener un equilibrio constitucional y no ser automáticas, sin cargas que inhiban la libertad de expresión.

De acuerdo con lo señalado, en 2022 el juzgado Cuarto Civil de la ciudad de México determinó que el padre de la menor actuó ilegalmente por pagar al medio con imputaciones falsas.

SCJN establece criterio sobre daño moral tras este caso de 2021

Los amparos resueltos por la SCJN fueron interpuestos por una mujer en agosto 2021, debido a las acusaciones falsas que presentó su ex esposo en el Reforma.

De acuerdo con lo señalado, el hombre sin identificar se dirigió al entonces fiscal General de la República para señalar que su ex esposa “le arrebató” a su hija.

Asimismo, sin su consentimiento envió a la menor a estudiar a Estados Unido y habría utilizado al Ministerio Público para ocultarla, en presunto contubernio con su esposo.

Todas las acusaciones ya habían sido descartadas por las autoridades correspondientes cuando fueron publicadas el 27 de julio de 2021, por lo que denunciaron daño moral.