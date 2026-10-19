La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el lunes 19 de octubre si atrae el caso de María Elena Ríos; la saxofonista busca que los implicados en su ataque no sean liberados.

María Elena Ríos solicitó a la SCJN que se analicen los recursos de revisión interpuestos por Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual del ataque del que fue víctima el 9 de septiembre de 2019.

SCJN decidirá si atrae el caso de María Elena Ríos y evita la liberación de sus agresores

El lunes 19 de octubre, le presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Loretta Ortiz Ahlf buscarán ejercer su facultad de atracción para conocer los tres amparos de revisión emitidos por la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal.

El exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal ha sido señalado de ser el autor intelectual del ataque a María Elena Ríos y ha solicitado ser absuelto del delito.

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La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal ha intentado desechar la petición de María Elena Ríos, quien pidió que se revisen los amparos emitidos en su caso, ya que ha mostrado su desconfianza en las autoridades de Oaxaca.

María Elena Ríos ha externado su temor a que autoridades de Oaxaca otorguen protección o absuelvan a su presunto agresor, por lo que solicitó que el caso sea revisado directamente por la SCJN.

Será esta institución que determine si proceden los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal o continúa el caso de María Elena Ríos.

Juan Antonio Vera Carrizal está acusado de feminicidio en grado de tentativa contra María Eelena Ríos.

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No es la primera vez que María Elena Ríos solicita a la SCJN que atraiga la revisión de los amparos de su presunto agresor y ha denunciado en diversas ocasiones que ha sido víctima de impunidad.

En agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Vera Carrizal y otros dos acusados del ataque a María Elena Ríos, pero una jueza dejó sin absolución y ordenó que siguieran en prisión preventiva.

En mayo de 2026, la SCJN se negó a atraer el caso por petición de la Fiscalía General de la República, a persar de que la mayoría de los ministros se pronunciaron a favor.

Al final, el asunto de María Elena Ríos está incluido en el listado de la sesión pública ordinaria del pleno del lunes 19 de octubre.