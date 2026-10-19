El senador Saúl Monreal confirmó que buscará la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, con Morena en las próximas elecciones 2027 sin soltar su intención de contender por la gubernatura del estado

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Saúl Monreal señaló que ya formalizó su registro para el proceso interno de Morena, con la intención de coordinar los Comités de Defensa de la Transformación a nivel municipal.

Saúl Monreal comenzará recorridos en Fresnillo para buscar la presidencia municipal en el 2027

En cumplimiento a lineamientos internos de Morena, los cuales impiden casos de nepotismo para las elecciones 2027, Saúl Monreal dio a conocer que ahora buscará la presidencia municipal de Fresnillo.

El legislador afirmó que esto representa que “se meterá con todo” para buscar el bienestar de Fresnillo, aunque no renuncia a la meta de encabezar el gobierno estatal en un futuro político cercano.

Saúl Monreal recalcó que conoce la realidad de este municipio, por lo que llevará a cabo recorridos por las diversas colonias y comunidades con miras a los próximos comicios.

Saúl Monreal no dejará Morena aunque no sea candidato en Zacatecas (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Reprochó la “frivolidad y abandono” con el que las autoridades locales gobiernan, por lo que dijo trabajará por el bien de las familias fresnillenses.

Aunque reconoció que faltó trabajo como legislador, agradeció el apoyo que ha recibido por su decisión política por parte de los zacatecanos.

Por ello, Saúl Monreal manifestó que continuará informando sobre el avance de su postulación, toda vez que aún debe superar los procesos internos de Morena antes de que se defina su posible candidatura por Fresnillo.