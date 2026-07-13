La titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, se pronunció a favor de que la SCJN determine prohibir que la obra de Frida Kahlo salga del país.

“Lo que se está hablando es de una petición para que una obra se pueda exportar definitivamente (…) porque nuestra vocación es la protección del patrimonio” Claudia Curiel de Icaza. Secretaría de Cultura

Así lo señaló la funcionaria al ser cuestionada sobre la revisión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a una petición de exportación definitiva de una obra.

La secretaria de Cultura defendió el veto ya existente con el que se prohibe que cualquier obra de Frida Kahlo salga del país de manera definitiva.

SCJN resolverá caso histórico sobre pinturas de Frida Kahlo (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Secretaria de Cultura apoya veto de exportación de obra de Frida Kahlo

En el año 2023, el Banco Ve por Más solicitó autorización para exportar de manera definitiva el óleo titulado “Autorretrato con medallón” de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) negó la petición con base en el decreto presidencial de 1984, caso que no se ha cerrado y ahora llegó a la SCJN.

Ante la revisión del asunto que deberá realizar el pleno de la SCJN, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, defendió el veto que prohibe la salida definitiva de las pinturas de Frida Kahlo.

En la mañanera presidencial del viernes 10 de julio, la funcionaria resaltó que tanto el INBAL como la Secretaría de Cultura, deben proteger el patrimonio cultural del país.

Así lo sentenció al señalar que en el caso específico de las pinturas de Frida Kahlo, se tratan de obras catalogadas como patrimonio, por lo que consideró que se debe respetar el veto de 1984.

SCJN decidirá si obra de Frida Kahlo se queda en México o puede ser exportada

Luego de que en el 2024 el Banco ve por Más recibió la negativa para exportar con carácter de definitivo la pintura de Frida Kahlo, presentó un amparo con el fin de concretar la salida de la obra.

En su recurso, la institución financiera acusó que el artículo 6 del decreto presidencial emitido en 1984 para prohibir la salida de las obras, vulnera el derecho de propiedad privada.

Asimismo, argumenta que excede lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que sí permite la exportación definitiva de bienes particulares.

En ese sentido, el pleno de la SCJN deberá resolver si el veto presidencial debe ser respetado o si como acusa el banco, se ha incurrido en excesos al prohibir la exportación definitiva de la pintura.