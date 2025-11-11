Te contamos cuáles son las 7 deducciones personales que el SAT confirma como válidas para la declaración anual.

El SAT dio a conocer los gastos pueden deducir las personas físicas.

Las 7 deducciones personales que el SAT confirma como válidas para la declaración anual

Mediante un comunicado, el SAT recordó cuáles son las 7 deducciones personales que pueden hacer en su declaración anual los contribuyentes:

Gastos médicos y hospitalarios Gastos funerarios Donativos Primas de gastos médicos mayores Colegiaturas y transporte escolar Créditos hipotecarios Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

SAT (Daniel Augusto)

El monto total de las deducciones personales no deberá pasar de las cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar.

O el 15% total de los ingreso incluidos exentos, lo que resulte menor, explicó el SAT.

Cabe señalar que el SAT detalló que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no podrán realizar deducciones personales.

SAT (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

SAT explica los requisitos fiscales para que un gasto pueda deducirse en la declaración anual

Además de mencionar cuáles son las deducciones personales válidas para la declaración anual, el SAT dio los requisitos para que un gasto sea deducible.

El SAT señala que para poder deducir un gasto se necesita:

Contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o productos

Revisar que el RFC del contribuyente esté anotado de forma correcta

Verificar que el tipo de servicio que esté anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido

Haber efectuado el plago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo, a nombre del contribuyente que hará la deducción