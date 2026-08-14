La UNAM alertó que el sargazo ha alcanzado niveles récord en el Caribe mexicano, situación que ya ha afectado a playas, arrecifes, bahías, manglares y praderas marinas, además de la economía local.

Según el informe de la Semar, hasta el viernes 6 de agosto el Caribe mexicano acumuló 18,229 toneladas de sargazo, mientras que en el Atlántico Central Occidental se registraron 168,427 toneladas.

Los expertos dicen que la cantidad de sargazo que llega a las costas se debe al cambio climático, además de las corrientes marinas y los patrones de viento que influyen en la dirección que tomará el alga.

sargazo (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM / Elizabeth Ruiz)

“Es tóxico”: UNAM advierte riesgos de la llegada de sargazo

La especialista Rosa Elisa Rodríguez Martínez, señala que los efectos ambientales ya son más visibles, pues recientemente se reportó la muerte de miles de peces en una zona de Puerto Morelos, Quintana Roo.

El hecho se atribuyó a la disminución de oxígeno ocasionada por la descomposición de grandes cantidades de sargazo, lo que también ha provocado afectaciones a pastos marinos, tortugas marinas, bahías, manglares y playas.

En cuanto a la salud pública, señaló que las personas encargadas de la recolección del sargazo en descomposición y las que viven frente al mar son las más afectadas, ya que los gases que libera el alga son tóxicos.

El gas es altamente tóxico y se ha registrado en concentraciones altas; causa dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, náuseas y mareos Rosa Elisa Rodríguez Martínez,

Otra de las consecuencias se ha reflejado en los hoteles de la zona y ha impactado en la economía de los pobladores, ya que las cadenas hoteleras planean cerrar operaciones durante la “temporada” de sargazo.

Recolección de sargazo en Playa del Carmen, Quintana Roo (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

México combate el sargazo

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que la estrategia contra el sargazo contempla su recolección en aguas abiertas, aguas someras y playas.

Actualmente, la Secretaría de Marina cuenta con dos buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, embarcaciones anfibias, vehículos y personal que trabaja en coordinación con los gobiernos estatal y municipales.

Como parte del reforzamiento de esta estrategia, se invertirán poco más de 2 mil millones de pesos en dos etapas para incrementar la capacidad de recolección en el mar a mil 870 toneladas diarias.