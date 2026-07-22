En Puerto Morelos, Quintana Roo, miles de peces aparecieron muertos en el área de Punta Caracol, una de las zonas afectadas por la llegada masiva de sargazo.

La situación mantiene en alerta a pescadores y turismo, mientras especialistas y autoridades investigan si las muertes están relacionadas con la falta de oxígeno en el agua causada por el sargazo o con el cambio climático.

Muerte por anoxia podría ser la causa de fallecimientos de peces en Punta Caracol

Desde el martes 21 de julio, miles de peces, en su mayoría sardinas, fueron encontrados muertos a lo largo de 200 metros de playa en la zona de Punta Caracol, en Puerto Morelos.

Aunque aún no hay una explicación sobre este fenómeno, los expertos apuntan a que podría deberse a que el sargazo consume el oxígeno disuelto en el agua, provocando una condición de anoxia.

Esta situación empeora la calidad del agua al dejarla sin oxígeno y puede provocar la muerte por asfixia de varias especies marinas que viven en las zonas afectadas en Punta Caracol.

No obstante, también reconocen que será necesario realizar mayores estudios con la participación de expertos, ya que la situación podría deberse al cambio climático u otro fenómeno natural.

Aparecen peces muertos en Punta Caracol (Especial)

Cambio climático es otra hipótesis sobre la muerte de peces en Punta Caracol

Guadalupe Velázquez, cofundadora del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable, comentó que será necesario realizar una investigación más profunda para saber si el cambio climático es la causa.

Además, comentó que este año ha sido muy caluroso y que en algunos veranos el agua en la orilla de la playa ha llegado a alcanzar los 32 grados centígrados, una temperatura excesiva que además contribuye a la falta de oxígeno en el mar.