Félix Navarrete explicó que el sargazo en México ya muestra una tendencia de convertirse en un activo rentable con aplicaciones industriales en crecimiento.

“Actualmente tiene una tendencia ya de convertirse en un activo verdadero con una curva en ascendencia que muestra ya rentabilidad” Félix Navarrete, director de Grupo Ensol

Durante la mañanera del 30 de julio de 2026, el director de Grupo Ensol destacó que esta macroalga puede aprovecharse en diversos sectores, incluyendo biotextiles.

En ese sentido, Félix Navarrete subrayó que el sargazo no solo representa un reto ambiental en las costas del Caribe, sino también una oportunidad para generar productos innovadores y abrir nuevas áreas de desarrollo económico en el país.

¿Cuáles son los usos del sargazo en México?

De acuerdo con el director de Grupo Ensol, el sargazo se ha visualizado como un ente maligno y lo que ha limitado la perspectiva para su aprovechamiento, sin embargo destacó que con la transformación de la macroalga se pueden realizar diferentes productos.

Aseguró además que el sargazo “tiene grandes bondades” porque es un organismo con la capacidad de transformar el CO2 y el exceso de nutrientes de los mares en fibra.

Destacó adicionalmente que el sargazo también puede ser utilizado en campos y cultivos.

Además de que la biomasa resultante tras la obtención del bioestimulante tiene la oportunidad de convertirse en nuevos productos como:

Materia prima para la industria cosmética con un emulsificante fascinante

Biotextil a base de sargazo

¿Cómo ayuda el sargazo eliminar metales pesados?

De acuerdo con Félix Navarrete, director de Grupo Ensol, el sargazo puede someterse a un proceso de refinamiento para tratar sus componentes nocivos como:

Refinación y aislamiento: el sargazo tiene la capacidad de ser refinado para aislar los elementos tóxicos y los metales pesados que contiene

Secado para pérdida de toxicidad: el sargazo recolectado en las playas, se utiliza un proceso donde se deja secar. Al perder humedad y deshidratarse, la planta pierde ciertas características dañinas, lo que permite que sea cribado para recuperar arena y posteriormente convertido en un polvo orgánico reutilizable

Adicionalmente de que la Actualmente, la Secretaría de Ciencia y un grupo de más de 150 investigadores están explorando alternativas adicionales, como el uso de bacterias o compuestos bioquímicos que puedan degradar o procesar el sargazo de manera segura sin generar impactos colaterales en la biodiversidad del océano.