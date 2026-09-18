Santiago Nieto, coordinador estatal de Morena, acudió al segundo informe de Claudia Sheinbaum en Querétaro pese a los cuestionamientos de la presidenta sobre el uso político de sus participaciones públicas.

A pesar del discurso de la presidenta Claudis Sheinbaum sobre el uso de sus mítines con fines políticos, Santiago Nieto se presentó a su segundo informe de gobierno e incluso fue ovacionado por militantes de Morena.

Santiago Nieto llega al informe de Claudia Sheinbaum

El coordinar de Morena en Querétaro, Santiago Nieto, estuvo presente en el segundo informa de gobierno de Claudia Sheinbaum en el Centro de Congreso Queretano.

Santiago Nieto acudió vestido con una camisa vino, color que representa a Morena y en medio de gritos de militantes de Morena: “Santiago, amigo, Querétaro está contigo”.

Santiago Nieto estuvo en el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum (Instagram/@castillosantiagonieto)

El ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera se tomó fotos con algunas personas y estuvo en las filas traseras durante el informe de la presidenta de México.

Santiago Nieto externó que Querétaro estaba listo para escuchar el discurso de Claudia Sheibaum y mencionó que esperaban seguir apoyando al proyecto de la cuarta transformación.

Previo a la presencia de Santiago Nieto en su informe de gobierno, Claudia Sheinbaum condenó que sus mítines políticos suelen ser usados con fines electorales.

Critican a Santiago Nieto por realizar actos políticos durante informe de Claudia Sheinbaum

A pesar de la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para no usar sus eventos para fines políticos, Santiago Nieto fue criticado por realizar diversos actos políticos preelectorales.

Además de usar vestimenta que hacía alusión al partido que representa, Santiago Nieto sostuvo una pancarta con el mensaje “Santa Rosa municipio”.

Dicho mensaje muestra el respaldo de Santiago Nieto a la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y destaca que esta es una “aspiración legítima”.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Estatal de Querétaro ya analiza la petición para que Santa Rosa sea un municipio.