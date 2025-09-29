Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), fue captada con una aparente nueva conquista durante un Palenque en Pachuca.

Y es que en el concierto de Grupo Firme, como parte de la Feria San Francisco de Pachuca, en Hidalgo, Sandra Cuevas fue vista muy cercana a un hombre en el graderío del evento.

Sandra Cuevas ignora polémicas y es captada con nuevo novio en Palenque de Pachuca

Tras ser señalada por mantener una relación con el líder del grupo criminal La Chokiza, Alejandro Gilmare Mendoza, alías El Choko, detenido por las autoridades, Sandra Cuevas estaría estrenando una nueva conquista.

Esto iría de la mano con declaraciones que brindó la propia exalcaldesa de Cuauhtémoc en días previos, en donde reconocía que, pese a ser blanco de polémicas por sus exparejas, actualmente ya tenía un nuevo novio en su vida.

No obstante, de momento se desconoce la identidad de su nueva pareja, toda vez que no ha hecho publico más detalles acerca de su nueva relación.

Durante el Palenque Sandra Cuevas y su nueva conquista fueron vistos en compañía de una tercera persona; un hombre que estaba sentado junto a la pareja y con quien bromearon en alguna ocasión.

Además, pese a ir acompañada de su nueva pareja, durante el evento la exfuncionaria convivió con quienes la reconocieron, además de que regaló un ramo de flores a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien agradeció el gesto y convivió un momento con ella.