La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Roy González Padilla con una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por 3 meses.

La resolución deriva de información falsa presentada durante una licitación de la Lotería Nacional para contratar servicios de monitoreo en medios masivos, internet y redes sociales.

La sanción impide a González Padilla participar, directamente o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (X | @BuenGobierno_mx)

¿Por qué sancionaron a Roy González Padilla?

El Órgano Interno de Control de Lotería Nacional determinó la sanción tras revisar la documentación presentada por Roy González Padilla durante el procedimiento de contratación.

El procedimiento correspondió a la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-006HJY001-E129-2022, relacionada con el servicio de monitoreo en medios masivos.

Según la resolución, González presentó documentación fiscal que habría sido falsa para acreditar el cumplimiento de distintos requisitos exigidos durante el proceso de contratación pública.

Entre los documentos señalados está una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, supuestamente expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También presentó una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Roy González Padilla (UNAM)

El tercer documento cuestionado fue una constancia sobre la situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y entero de descuentos, supuestamente emitida por el Infonavit.

Por estos hechos, el OIC de Lotería Nacional impuso a Roy González Padilla una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación durante 3 meses.

La notificación de esta sanción se realizó el 15 de octubre de 2024, mientras que su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el 3 de septiembre de 2026.

Como consecuencia, Roy González Padilla quedó inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que restringe su participación en nuevas contrataciones gubernamentales durante la inhabilitación.