La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a dos empresas por irregularidades relacionadas con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, Buen Gobierno manifestó que las sanciones van desde la emisión de una multa económica, hasta la inhabilitación para participar en procesos de contratación pública.

Buen Gobierno emite multas a dos empresas ligadas al IMSS tras irregularidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que impuso diversa sanciones a dos empresas ligadas al IMSS tras presentar una serie de irregularidades relacionadas a su contratación:

Alta Especialidad de Medicina y Capacitación

Multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por 1 año con 3 meses para participar en proceso públicos de contratación.

Se encontró que falsificó información para adjudicarse contratos para el “Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología”, debido a que uno de sus socios cuenta con un cargo público dentro del IMSS.

Protein

Multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación de 3 meses.

La empresa no cumplió con las garantías de cumplimiento de contrato, además de que no entregó 150 piezas de medicamento.

Por tanto, se determinó que incumplió el contrato número U210105 para la adquisición de medicamentos.

Buen Gobierno precisó que las sanciones fueron emitidas a través del Órgano Interno de Control del IMSS, mismas que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes 21 de julio de 2026.

La vigencia de las sanciones aplica desde el momento de su publicación en el DOF, a la espera de que las empresas involucradas cumplan con las mismas.

Buen Gobierno indicó que, en caso de ambas empresas impugnen sus sanciones, la dependencia defenderá su emisión con total y estricto apego a lo estipulado por las normativas vigentes.