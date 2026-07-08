Buen Gobierno inhabilitó a proveedores del IMSS y Servicio Postal, luego de que se identificara que ambos organismos presentaron documentación falsa para obtener contratos públicos.

Como resultado, las empresas fueron inhabilitadas por un periodo de tres meses y recibieron multas de:

Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V: 643 mil 188 pesos

ATV de Sahuayo, S.A. de C.V: 171 mil 972 pesos

Ambas compañías quedaron, por lo tanto, inhabilitadas para participar, directa o indirectamente, en procesos de contratación o para firmar contratos con el gobierno federal.

Secretaría Anticorrupción sanciona a 2 proveedores (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Proveedores de IMSS y Servicio Postal presentaron documentación falsa

En el caso del IMSS, a través del Órgano Interno de Control (OIC), se sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos debido a que proporcionó información falsa.

Esto, con el fin de participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica con la que se buscaba el “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias" del IMSS-Bienestar.

La empresa responsable presentó tres contratos de compraventa para demostrar que tenía la experiencia y especialidad necesarias, pero Buen Gobierno afirmó que eran falsos.

En el caso de la empresa proveedora del Servicio Postal Mexicano, el OIC del organismo detectó irregularidades al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025.

ATV de Sahuayo presentó documentación e información para adquirir “Cascos de Protección para Motociclista”, pero, al igual que en el caso del IMSS, resultó ser falsa.



